90' Enquêtes - Vols, agressions, alcool : en immersion avec la police secours du Nord

Avec ses plages immenses, son centre historique et son aquarium (le plus grand d’Europe), Boulogne-sur-Mer est l’une des principales destinations touristiques de la Côte d’Opale, dans la région des Hauts-de-France. Une station balnéaire du Pas-de-Calais également marquée par un contexte social difficile et de nombreux problèmes liés à l’alcool. Pour assurer la sécurité des plus de 100 000 habitants de l’agglomération du Boulonnais, la Police Secours est en alerte 24h/24. Les 60 Policiers du service répondent aux appels d’urgence et sont toujours en première ligne. Rixes, soirées entre amis qui dégénèrent, vols avec violences ou différents familiaux... Ils ne savent jamais à quoi s’attendre.Au commissariat central de Boulogne-sur-Mer, nous avons suivis Max. Ce policier stagiaire de 24 ans qui travaille de nuit a décidé de s’engager après les attentats pour aider ses concitoyens. Depuis, il enchaîne les missions délicates au quotidien.Nous avons aussi suivi Charlotte, 46 ans et 18 ans de service en police secours. Grâce à sa solide expérience, la cheffe du service de nuit ne se laisse jamais surprendre. Des interventions les plus loufoques aux plus dramatiques... Découvrez notre immersion avec les hommes et les femmes de la police secours de Boulogne-sur-Mer.