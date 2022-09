90' Enquêtes - Vols, agressions, trafics : au cœur de l’été avec la BAC de Perpignan

Perpignan est une ville située dans le sud de la France, à quelques kilomètres de la Méditerranée. Cette destination de vacances est prisée des touristes. Mais pour certains, l’été n’est pas une partie de plaisir. C’est le cas pour l’unité prestigieuse de la police nationale : la BAC, la célèbre Brigade anti-criminalité et de ses hommes, formés aux opérations musclées. Leur spécialité : surprendre les malfaiteurs la main dans le sac. Nous les avons suivis pendant toute la période estivale.Vous allez découvrir Régis, 44 ans, et Benoit, 46 ans, deux piliers de la BAC. Leur quotidien : cambriolages, vols à la roulotte et trafics en tout genre. Les trafics de stupéfiants demeurent, mais depuis quelques années certains dealeurs se sont reconvertis dans un autre business illégal très lucratif : la contrebande de cigarettes. Il faut dire que non loin est située la Principauté d’Andorre, dans laquelle le paquet de cigarettes coûte 4 euros contre plus de 10 en France !Il y a aussi des délinquants qui peuvent parfois se montrer beaucoup plus violents. Entre vols de deux roues à répétition, vols de colliers à l’arraché ou agressions au couteau, l’été sera, encore une fois, très loin d’être de tout repos pour ces policiers chevronnés.