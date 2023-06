90' Enquêtes - Vols, bagarres, excès de vitesse : pas de vacances pour les gendarmes de Narbonne

Narbonne est l'une des plus grosses villes d'Occitanie. Cette agglomération chargée d’histoire et de patrimoine antique est située à 20 minutes de la Méditerranée. Mais l'envers du décor est sa délinquance quotidienne. Entre bagarres, cambriolages et fous du volant, les forces de l'ordre sont sollicitées sur 17 interventions par jour en moyenne. Pendant deux mois en plein cœur de l'été, 90' Enquêtes a suivi le quotidien des gendarmes de la compagnie de Narbonne qui compte parmi elle 200 militaires. Dans les brigades du bord de mer comme Gruissan, ils sont en première ligne et au milieu de la foule de vacanciers, il faut rester à l’affût des vols et des agressions.