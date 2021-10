90' Enquêtes - Vols de bagages, trafics et business class : embarquement immédiat à Roissy

Roissy-Charles-de-Gaulle, c’est le plus grand aéroport de France avec ses 4 pistes où atterrissent et décollent 1 400 avions chaque jour. Une ville dans la ville où déferlent plus de 76 millions de voyageurs par an et transitent plus de 120 millions de valises ! Au cœur de cette immense machinerie, les forces de l’ordre veillent à maintenir la sécurité et à enrayer la criminalité, en particulier la GTA : la gendarmerie des transports aériens. Le fléau numéro un pour cette unité spéciale : les vols dans les bagages et dans les duty free. Vous découvrirez leurs arrestations en flagrant délit de délinquants très organisés aux méthodes parfois surprenantes !Nos équipes ont également suivi le quotidien des agents des douanes qui s’adaptent en permanence aux nouvelles techniques des trafiquants pour importer leur marchandise. Drogues en tout genre, médicaments, mais aussi denrées interdites. Ils doivent parfois avoir le cœur bien accroché…Autre service en alerte permanente dans le premier aéroport de France : la police des taxis. Surnommés les « ninjas », ces policiers ont parfois des méthodes bien à eux pour surprendre les faux chauffeurs en flagrant délit. Nous avons aussi pu pénétrer dans les lieux les plus exclusifs de l’aéroport. Notamment dans les salons VIP, de véritable petits palaces où tout est organisé dans le moindre détail pour chouchouter les clients fortunés. Exceptionnellement, Air France nous a ouvert les portes de ces salons Business.