90' Enquêtes - Vols de carburant, braquages, délits routiers : gendarmes de choc contre délinquants

Agressions, cambriolages, trafics et délinquance routière, la Bretagne est loin d'être épargnée par la délinquance, avec plus de 38 000 crimes et délits l'an dernier. Pour y faire face, près de 900 gendarmes sont en action. Vous allez partager le quotidien du chef d'escadron Noël dont l'équipe est confrontée à une mystérieuse bande de cambrioleurs en série qui dévalise les commerçants à répétition. Vous découvrirez également Davy qui doit gérer une agression au couteau suite à une simple dispute pour une console de jeu et un téléphone. Le chef d'escadron Guillaume et son équipe luttent, eux, contre un trafic inattendu qui prend de l'ampleur : le vol de carburant. Pas moins de 23 stations dévalisées en quelques semaines. Des gendarmes en permanence au cœur de l'urgence qui agissent également pour la sécurité routière : excès de vitesse, conduite à risque et surtout conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants. Le fléau numéro un de la région avec des chiffres alarmants : 54 morts sur les routes du département l'an dernier, c'est 20% de plus qu'en 2015 !