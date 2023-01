90' Enquêtes - Vols en série, agressions et coups de folie : la grande traque aux délinquants

En savoir plus sur Tatiana Silva

Fous du volant, coups de folie, trafics, agressions et drames familiaux… Le quotidien des gendarmes est loin d’être de tout repos. C’est notamment le cas à Toulouse et ses environs où 1000 hommes sont mobilisés 24H/24. Parmi eux, vous allez découvrir Patrick, 52 ans, qui va vivre une histoire incroyable : la prise en chasse d’un cambrioleur très recherché sur l’autoroute, et une arrestation plutôt musclé grâce aux renforts de deux boxeurs professionnels qui se trouvaient là par hasard. Vous suivrez également les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d’intervention, une unité spécialisée dans les opérations délicates. Parmi eux, Bob, 40 ans, devra gérer une situation de crise : un homme retranché chez lui avec une arme.Toulouse c’est aussi un vaste réseau routier, théâtre de tous les excès, où certains sont prêts à tout pour échapper au contrôle. Comme ce jeune sans permis au volant d’un scooter n’hésite pas à forcer un barrage pour tenter d’échapper aux gendarmes. Il sortait tout juste de prison. Romain, un jeune gendarme, devra aussi résonner un homme totalement ivre, renversé par une voiture et qui erre le long de la route en pleine nuit. Pour terminer cette enquêtes, nous accompagnerons les équipes de nuits, appelés régulièrement pour des drames familiaux. Des missions souvent très délicates qui leur réservent parfois quelques surprises.