90' Enquêtes - Vols et contrebandes au Port de Marseille : la guerre aux trafiquants est déclarée

Pendant plusieurs mois, nos équipes ont pu s’infiltrer au cœur de l’un des plus grands ports maritimes d’Europe, au cœur de tous les trafics : le port de Marseille. Un poumon économique où transitent tous les produits que nous consommons au quotidien. Au total, plus de 80 millions de tonnes de marchandises, acheminées par conteneurs, en provenance de la toute la planète. Le port, c’est également une escale incontournable en Méditerranée pour les paquebots de croisières et leurs deux millions de touristes. Une « ville dans la ville », ultra sécurisée. Pourtant, vous allez le voir, le port autonome est aussi le lieu de vols à répétition, ainsi qu’une plaque tournante de la contrebande et du commerce international de la drogue. Nous avons pu recueillir le témoignage rare de marins et de dockers. Parmi eux, des délinquants de haut vol qui ont accepté de nous révéler les méthodes de leur business illégal : essence, cocaïne, cigarettes, produit high-tech, animaux protégés.