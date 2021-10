90' Enquêtes - Vols, nuisances, accidents : faut-il interdire la trottinette

En quelques mois, c’est devenu l’un des moyens de locomotion préféré des Français : la trottinette électrique. Les ventes ont explosé : +110% en un an !?Pratiques, rapides,?elles permettent de gagner, chaque jour, un temps précieux dans nos déplacements.? Après des débuts un peu anarchiques, sans aucune législation, le code de la route a posé des règles. Mais sont-elles vraiment respectées ?Interdits par exemple, les engins capables de dépasser les 25km/h?mais vous verrez que certains roulent tous les jours sur des bolides beaucoup plus puissants. Et pour tromper les forces de l’ordre, ils équipent leurs trottinettes de petits boîtiers capables de les débrider à volonté. De plus,?certains insouciants?se donnent rendez-vous pour des rodéos sauvages en plein Paris, sur l’avenue des Champs-Elysées pour des dérapages en tout genre, alors que les accidents causent régulièrement des drames...Les équipes de 90'Enquêtes?ont notamment?rencontré les parents d’Habib, 16 ans, tué par une voiture alors qu’il roulait en trottinette. Mais aussi François, qui a vu sa vie basculer lorsqu’il a blessé mortellement un jeune homme de 20 ans. Au guidon de sa trottinette, il roulait sur l’autoroute en pleine nuit et sans lumière.? Autre fléau en pleine explosion : les vols.Dans son garage, un jeune hacker nous montrera comment il déverrouille tout type de trottinettes en libre-service.Aussi de nombreuses dégradations sont à déplorer… Autant de cauchemars pour les sociétés de location. A Paris, la mairie a fait le ménage, elles ne sont plus que trois sociétés à posséder un visa d’exploitation. Parmi elles, le géant Dott qui a ouvert ses portes à?90' Enquêtes.?Découvrez les méthodes qui leur ont permis de rester présentes sur les trottoirs de la capitale. Partez également à la découverte de?Paul-Adrien, un jeune français de 31 ans, qui développe un nouveau genre de trottinette en libre-service. Et cette fois, les particuliers eux-mêmes peuvent gagner de l’argent. Enfin, nous irons en Asie, à Taïwan, où?sont inventés les modèles de demain. Après le scooter à trois roues, bientôt la trottinette à trois roues. De quoi séduire encore plus d’utilisateurs.. !