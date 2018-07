A 6 dans un camping-car, pas toujours facile

En voilà des voyageurs pas comme les autres. Cette famille de six personnes a entamé un tour du monde il y a un an. A bord de leur camping-car, les deux parents et leurs quatre garçons sillonnent les routes en famille. L'objectif : prouver que l'on peut vivre sur les routes avec une famille très nombreuse. Et ce n'est pas toujours facile. Enceinte de leur 5e enfant, la maman a prévu d'accoucher dans un camping. Découvrez cette famille hors norme. EXTRAIT 90 ENQUETES - La folle vie des familles nombreuses