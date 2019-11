Comme la loi les y obligent désormais, les médecins urgentistes doivent prévenir les forces de l'ordre s'ils soupçonnent des cas de violences conjugales sur leurs patients. Alertés par l'hôpital le plus proche, les gendarmes d'Autun vont faire la rencontre d'une jeune femme en situation de grande détresse. Et faire leur possible pour lui venir en aide.

