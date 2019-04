Arnaque à la construction : violents échanges entre des propriétaires lésés et un entrepreneur douteux

De plus en plus de particuliers se lancent dans des travaux de construction de leur propre maison. Problème : ils sont également de plus en plus nombreux à tomber sur des entrepreneurs peu scrupuleux. Pour 90' Enquêtes, nous avons suivi des familles privées de fenêtres et de portes, jamais livrées par le constructeur qui a pourtant encaissé leurs chèques. En caméra cachée, nous sommes allés confronter ces faux professionnels.