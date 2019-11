Louer une jolie petite maison campagnarde ou une grande villa pour ses vacances, c'est le rêve de nombreux Français quand arrive l'été et ça, les arnaqueurs l'ont bien compris. De plus en plus de fausses annonces se retrouvent sur les sites de locations saisonnières, même les plus sérieux. Comment les débusquer ? Comment éviter les escrocs ?

