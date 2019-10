À Marseille, les trottinettes fleurissent un peu partout dans la ville, sur les routes et les trottoirs mais aussi, et c’est plus problématique, dans la mer. Des dizaines de trottinettes sont récupérées chaque jour au fond de la Méditerranée par des bénévoles, jetées là « pour le plaisir » par des habitants peu scrupuleux.

