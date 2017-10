Découvrez le quotidien hors du commun de ces familles XXL

Championne d’Europe de la natalité, la France est l’un des pays qui compte le plus de familles nombreuses : plus d’ 1 million 700 000… Avec 4, 13, ou même 18 enfants, le quotidien de ces tribus XXL demande une logistique hors du commun. Et lorsque survient un événement exceptionnel, au moindre imprévu, la pression grimpe à son maximum. 4 familles hors normes ont accepté de livrer au magazine 90’Enquêtes les secrets de leur exceptionnelle vie de famille. Plongez dans le quotidien de ces tribus XXL pour qui famille nombreuse rime avec famille heureuse, ce soir sur TMC.