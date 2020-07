En savoir plus sur Tatiana Silva

Cette année, nombreux sont les Français qui ne partiront pas en vacances, la faute à la crise du coronavirus. Pour ceux qui recherchent une solution de dernière minute, une méthode a fait ses preuves : l'échange de maison. De plus en plus populaire dans le monde, cette méthode de voyage a conquis deux fois plus d'utilisateurs cette année qu'à l'ordinaire.