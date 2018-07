Emotion : quand un miraculé revient remercier ses sauveurs

Au siège des pompiers des Bouches-du-Rhône, découvrez un miraculé. Jean-Luc est un coureur du Marseille-Cassis réanimé in extremis par les sauveteurs. Ce père de famille de 53 ans a depuis été opéré du coeur avec succès. Il est spécialement venu de Corrèze pour rencontrer ceux qui lui ont sauvé la vie. Tous les membres du staff médical sont présents et notamment le médecin qui a fait repartir le coeur de Jean-Luc grâce au défibrillateur. Un moment émouvant entre un miraculé et son sauveur.