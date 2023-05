Il grille un stop et prend une route à contresens sous les yeux interloqués des gendarmes

En patrouille dans une zone commerciale très fréquentée de Montauban, la gendarmerie interpelle un automobiliste pour avoir grillé un stop et pris la route à contresens. Deux infractions du code de la route qui n’échappent pas aux forces de l’ordre très surpris par son outrecuidance. Et comme jamais deux sans trois, l’adresse inscrite sur la carte grise de ce dernier n’est pas la bonne… Des infractions qui lui vaudront 270 euros d’amendes et le retrait de quatre points sur son permis. Mais manque de chance, il ne lui en reste plus que deux…