"Le gendarme doit être là où on ne l'attend pas", dixit Maxime, ancien soldat devenu gendarme à Autun, en Bourgogne. Et il ne croyait pas si bien dire : alors qu'il effectuait un simple contrôle routier, un chauffard a fait subitement demi-tour en apercevant les gendarmes. C'est le début d'une longue course poursuite qui va les mener, à toute vitesse, à travers toute la ville.

