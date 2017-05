INÉDIT — Mercredi à 21h, 90'Enquêtes vous plonge dans les meurtres non élucidés  

On les appelle les "meurtres non élucidés", les "affaires classées" ou les "cold case ". Chaque année, des enquêtes pour homicide n'aboutissent pas. Le tueur court toujours. C'est parfois quelques années, voire des dizaines d'années plus tard que, grâce à un élément nouveau, à la persévérance de la famille de la victime ou à une récidive malheureuse, l'enquête est rouverte et permet dans certains cas l'arrestation du suspect.