Inédit ! Ce soir à 21h00, 90'Enquêtes vous révèle pourquoi nos routes sont de plus en plus meurtrières !  

Ce soir, un 90'Enquêtes inédit vous attend dès 21h00 sur TMC ! En 2016, la mortalité routière a marqué une troisième année de hausse consécutive avec 3469 victimes. Excès de vitesse, alcool, stupéfiants, téléphone portable au volant : les principaux facteurs d'accidents sont bien connus. Tout comme les axes routiers les plus dangereux. Alors pourquoi policiers et gendarmes n'arrivent-ils pas à réduire les comportements à risque ? Malgré le système du permis à point et la multiplication des radars, pourquoi y-a-t-il de plus en plus de chauffards ? Pendant plusieurs mois, nous avons enquêté sur les routes les plus meurtrières, en immersion avec gendarmes, policiers, pompiers et dépanneurs, des "anges gardiens" qui tentent au quotidien de sauver des vies et d'arrêter les automobilistes inconscients.