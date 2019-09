Ils seraient des milliers en France à pratiquer le "jobbing". Le but ? Rendre des services, plus ou moins importants, à des particuliers : un peu de plomberie, un déménagement jusqu'à l'aménagement d'une terrasse. Avec ces petits boulots en plus, rarement déclarés, ces fraudeurs arrivent parfois à se faire un revenu complémentaire plus que confortable.