L’histoire de Giulia, deux ans, intoxiquée par un fromage contaminé

En avril 2019, 13 enfants sont contaminés par un fromage infecté par la bactérie E. Coli. Cette bactérie, qui prolifère dans la viande et les fromages, peut avoir de lourdes conséquences, notamment sur les personnes fragiles : les enfants, les personnes âgées, mais aussi les femmes enceintes et les personnes immunodépressives. À l’époque, Giulia, âgée d’à peine plus d’un an, mange une minuscule portion d’un Saint-Marcellin contaminé. Rapidement, les premiers symptômes se font sentir : vomissements, diarrhée, sueurs. Le diagnostic tombe : la petite fille est victime d’une intoxication sérieuse. Désormais tirée d’affaire, Giulia garde de lourdes séquelles neurologiques et, à ce jour, les médecins ne savent pas si la petite fille âgée de deux ans pourra remarcher un jour.

