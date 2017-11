Mercredi dans 90' enquêtes, découvrez l'univers secret et fascinant des casinos

Notre reportage propose un voyage inédit dans les coulisses des plus grands et somptueux établissements. Barrière, Viking, Partouche ou Tranchant se partagent un marché de plus de 15 milliards d’euros. Ces puissants groupes, qui ont bâti des fortunes, ont pourtant frôlé la banqueroute il y a quelques années : entre la crise, l’interdiction de la cigarette et le contrôle d’identité systématique à l’entrée, les joueurs ont déserté massivement les tables de jeu. Pour reconquérir les clients, tous se sont lancés dans la bataille de l’innovation.Découvrez le dernier-né du groupe Partouche inauguré cet été à La Ciotat, près de Marseille : un casino en plein air ! Une première en Europe. A côté des bandits-manchots et des tables de blackjack… un jacuzzi et un terrain de pétanque. Découvrez en exclusivité l’envers du décor de cet établissement aux allures de parc d’attraction. Un ovni à 15 millions d’euros.Nous nous sommes aussi intéressés à un autre phénomène qui cartonne en France depuis 2 ans : les « soirées Bingos ». Un jeu vieillot totalement remis au goût du jour qui attire une nouvelle population dans les filets des casinotiers. Une clientèle qui rêve de remporter le jackpot mais qui peut parfois y laisser sa chemise. Aujourd’hui, 30 000 personnes sont interdites de jeu. Des milliers d’autres sont dépendantes. Quels sont les dangers du jeu ? Peut-on sortir de la dépendance ? Vous découvrirez le parcours étonnant et parfois dramatique de joueurs invétérés. Et parmi eux, un ancien accro qui aide aujourd’hui les mordus de casino à trouver des solutions.