Montmorency : un pitbull vient de semer la terreur dans un village en attaquant une passante et son chien

Dans un petit village près de Montmorency, en Île-de-France, un pitbull très agressif s’est échappé du jardin de sa propriétaire pour attaquer une passante et son chien, grièvement blessé. Un homme est alors intervenu pour aider la victime et son animal en essayant de stopper le molosse. Sur place, les gendarmes et la propriétaire du chien tentent de calmer l’homme désemparé et en colère par le manque d’attention de la propriétaire. Mais lorsque les forces de l’ordre interrogent cette dernière, ils découvrent l’impensable.