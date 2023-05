« On va te décapiter ! » : Magali Berdah se livre sur les menaces de mort qu’elle reçoit depuis son conflit avec Booba

Depuis sept mois, Magali Berdah, directrice de l’entreprise de partenariats entre influenceurs et marques Shauna Events est victime de cyberharcèlement. Certains, comme le rappeur Booba, l’accusent d’escroquer ses followers avec des pratiques commerciales trompeuses. Depuis, elle ne cesse de se déplacer sans ses gardes du corps, notamment pour la promotion de son livre "Osez, vous réussirez", à Marseille. En sept mois, l’agente d’influenceurs a reçu plus de cent mille messages malveillants, de menaces de mort à menaces de viol sur elle et sa famille.