Patinoire olympique, fête forraine, aquarium géant... Tout dans la démesure

Direction Dubaï et ces centres commerciaux que l'on appelle les Malls. Ici, des miliers de boutiques mais surtout des loisirs improbables. Vous pourrez y découvrir une patinoire olympique, une fête forraine avec toutes sortes d'attractions ou encore un aquarium géant. Faites-y une petite pause entre deux amplettes pour admirer les requins. Le résultat de tout ça, c'est qu'en une journée ici, un visiteur dépense deux fois plus qu'en France. EXTRAIT 90 ENQUETES - Dans le secret des plus grands centres commerciaux