Ils s'envoyent en l'air avec un simulateur de chute libre en plein centre commercial

Anx portes de Paris, l'un des derniers centres commerciaux arrivés dans le secteur : Vill Up. Parmi plus de 50 boutiques, les gens se pressent autour d'une attraction un peu spéciale et innatendue : un simulateur de vol. Aurélie et son frère, Romain, ont décidé de le tester, petite pause pleine d'adrénaline entre deux amplettes. Le centre commercial n'a pas hésité à y investir 16 millions d'euros pour se démarquer des concurrents. La pression monte. Aurélie se lance la première, portée par un tourbillon à 270 km/h sous les yeux de dizaines de curieux tentés par l'expérience. Elle pourra même repartir avec une photo souvenir. EXTRAIT 90 ENQUETES - Dans le secret des plus grands centres commerciaux