Sillonez les allées des centres commerciaux à bord d'une mini Rolls-Royce

On s'épuise vite à faire tous ces kilomètres dans ces immenses galeries. Mais heureusement, ils ont pensé à tout ! Vous avez mal aux pieds à force de ratisser les nombreuses boutiques, vous êtes fatigués ou vous avez trop fait d'achats et vous ne pouvez plus porter tous vos sacs ? Aucun problème ! Prenez place dans l'une des petites voiturettes électriques version Rolls-Royce. Elles sillonnent le centre pour 5 euros le trajet. Un service très prisé par les familles et un concept qui fonctionne tellement bien que parfois on risque même des embouteillages. EXTRAIT 90 ENQUETES - Dans le secret des plus grands centres commerciaux