Trafique de stupéfiants : un go fast tente de passer incognito devant le GIGN

À l’ouest de la France, un convoi de transports de drogue en provenance d’Espagne remonte vers le nord de la France. À la tête de ce réseau, deux trafiquants localisés à bord de deux voitures Peugeot A308 et Renault Mégane : l’une est porteuse et transporte la cargaison pour arriver à bon port et l’autre est ouvreuse pour avertir le conducteur porteur de la marchandise des dangers éventuels. Sur l’autoroute A10 en direction de Bordeaux, le GIGN doit définir quels sont les rôles respectifs des deux voitures pour interpeller le convoi, mais tout ne vas pas se passer comme prévu…