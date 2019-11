L'espadrille, c'est LA chaussure de l'été. Il s'en vend des centaines de milliers chaque année en France et à tous les prix. Beaucoup d'entre elles n'ont rien de Français et sont fabriquées au Bangladesh, dans des conditions inimaginables en France. Travail des enfants, salaire de misère, dangers sanitaires et de sécurité, plongez dans la face cachée de la chaussure à la mode.

