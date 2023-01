Une jeune femme brûlée au deuxième degré à cause d’un peeling

Trois ans après la naissance de sa fille, Diana, 25 ans, a souhaité effacer les traces de vergetures que sa grossesse a laissées sur son ventre. 70% des femmes en possèdent aujourd’hui, mais cette jeune maman ne les assumait plus. Un moyen de les retirer existe aujourd'hui : le peeling, un soin créé par des dermatologues pour brûler la partie superficielle de l’épiderme et rendre la peau plus lisse. Diana n'a pas eu le résultat qu'elle voulait : elle a été brûlée au deuxième degré.