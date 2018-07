Une station de ski en plein milieu du désert

Pour pousser les touristes à la dépense, certains n'ont pas de limite. Ici, vous êtes loin de la chaleur étouffante qui règne au dehors. Au contraire, vous pouvez même froler les -2°C. Qui a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de neige en plein désert ? Voici une des plus célèbres attractions de l'Emirat : la station de ski avec ses pistes enneigées et ses remontées mécaniques. Alors venez vite profiter de la neige de Dubaï ! EXTRAIT 90 ENQUETES - Dans le secret des plus grands centres commerciaux