- Usurpation d'identité : quand les délinquants volent votre vie

Un jour la police vous appelle pour un délit que vous n'avez pas commis, vous découvrez sur vos relevés bancaires des achats que vous n'avez pas effectués, vous recevez des PV pour des infractions aux stationnements dans des villes où vous n'avez jamais mis les pieds... Ce phénomène a un nom : l'usurpation d'identité et il est de plus en plus fréquent. Les équipes de 90' Enquêtes ont enquêté sur ce phénomène en pleine croissance qui transforme la vie en un cauchemar administratif et financier. 40 000 français en auraient déjà été victimes, nos équipes ont suivi certains d'entre eux. Alors comment se protéger ? Nous vous donnerons les recettes pour éviter de tomber dans les pattes de ces usurpateurs prêts à tout. Un premier conseil : attention à ce que vous jetez dans vos poubelles !