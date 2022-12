ABBA Mania - 50 ans de tubes cultes

Cinéma ・ ABBA Mania : 50 ans de tubes cultes, le 14 décembre 2022 à 21h25 sur TMC

Référence mondiale du disco avec 400 millions d’albums vendus, des titres inoubliables comme Waterloo, Mamma Mia ! ou Dancing Queen, ABBA est un véritable succès planétaire. Depuis 50 ans, le monde danse au rythme de ce groupe mythique. Un an après la sortie de leur nouvel album, Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid se retrouvent dans un documentaire qui retrace la recette de leur incroyable longévité. Entre comédies musicales, films et concert avec leurs hologrammes, ABBA vous dévoile le secret de leur éternité.