Abba mania, 50 ans de tubes cultes - (Partie 2)

Depuis 50 ans, le monde danse au rythme de Abba. Revivez l’incroyable histoire des quatre Suédois les plus connus de la planète. 400 millions d’albums vendus, des titres inoubliables comme "Waterloo", "Mamma Mia !" ou "Dancing Queen". Leurs amis, leurs collaborateurs et les meilleurs experts racontent comment ces quatre Suédois sont devenus des stars. Après 10 ans d’un spectaculaire succès, la fin du groupe laisse des fans orphelins ; ce documentaire révèle les coulisses de la séparation des quatre musiciens. ABBA aurait pu disparaître mais a trouvé le secret de l’éternité. Comédie musicale, films et maintenant concert avec leurs hologrammes les « ABBAtards », ce documentaire retrace la recette magique de cette incroyable longévité au cœur de la ABBA-mania.