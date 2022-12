ABBA revient sur scène avec un nouvel album et ils n’ont pas pris une ride

Le 5 novembre 2021 Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid sortaient un nouvel album, mais à plus de 70 ans impossible pour les artistes de repartir en tournée. Afin de réunir ABBA sur scène pour la première fois depuis 40 ans, Benny et Björn ont décidé de créer les hologrammes de leur apparence de l’époque pour un dernier voyage.