"Mamma Mia !", ABBA dévoile les secrets de leur tube culte

Le 4 avril 1975 le groupe suédois sort le titre "Mamma Mia !". Avec plus de 2 millions d’albums vendus, ABBA s’installe en tête des plus grands vendeurs de disques dans le monde. Mais comment expliquer un tel succès ? S’inspirant des Beatles, le groupe de musique a su marquer son originalité en transgressant les codes de leur époque et vous dévoile tous les secrets de sa réussite.