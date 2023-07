Agatha Raisin - S01 E03 - Meurtre à la source

Une fois n'est pas coutume, la vie d'Agatha Raisin ne tient qu'à un fil ! La célèbre enquêtrice doit démasquer le coupable de l'assassinat de Robert Stuthers, dont on a retrouvé le crâne défoncé. Le pauvre homme était sur le point de rendre une décision concernant les droits de commercialisation d'une eau de source opposant deux clans au sein du conseil municipal du village d'Ancombe. Et Agatha n'est pas au bout de ses surprises, puisqu'elle fait rapidement la découverte d'une seconde victime, Robina Toynbee, assise à l'endroit même où l'eau de la discorde prend sa source. C'est donc au péril de sa vie et dans un climat de tension extrême que la jeune femme mène ses investigations.