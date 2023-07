Agatha Raisin - S01 E08 - Crime et sacrement

Le grand jour est enfin arrivé ! Tout le village est réuni à l'église pour célébrer le mariage de James et d'Agatha. Mais la déconfiture est totale lorsqu'une altercation éclate entre Jimmy et Agatha, dont le retentissement est d'autant plus désastreux que le premier est bientôt retrouvé mort. Et alors que les deux ex-futurs se retrouvent suspectés de meurtre, l'enquête s'impose : à Londres, Roy dégote des infos sur Jimmy ainsi que sur une curieuse association caritative d'aide aux sans-abri dirigée par une certaine Fiona Gore-Appleton. Il n'en fallait pas davantage pour qu'Agatha et son flair incomparable n'entraînent l'équipe sur la piste d'un meurtrier au-dessus de tout soupçon.