Marvel : Agent Carter - Episode 01 Saison 01 - Ceci n'est pas la fin

New York, 1946. Une année s'est écoulée depuis la disparition de Captain America. La guerre est terminée. Pourtant agent au SRR (Strategic Scientific Reserve), Peggy Carter est reléguée à des fonctions administratives, derrière un bureau, par un parton sexiste. Elle s'ennuie ferme et le terrain lui manque cruellement. C'est alors que l'ingénieur Howard Stark lui demande de laver secrètement son honneur, accusé à tort d'avoir vendu des armes lourdes à l'ennemi. Contraint à la plus grande discrétion, il demande à son majordome, Edwin Jarvis, d'assister la jeune femme dans sa tâche, avec ou sans son consentement. Le risque est élevé, car si elle est découverte, c'est elle qui pourrait bien être accusée de trahison à son tour. D'autant que ses collègues ignorent tout de cette mission... Pour le moment.