Marvel : Agent Carter - Saison 01 Episode 02 - Le Léviathan approche

Peggy et Jarvis se mettent sur la piste du camion de lait qui a servi à transporter la Nitramène lors de l'explosion chez Roxxon, et ils découvrent que le camion a été utilisé par un employé de la laiterie, Sheldon Macfee. Le chef Dooley et Thompson remontent la piste Roxxon et Peggy reconnait l'employé qu'elle a vu avant l'explosion chez Roxxon, Miles Van Ert, qui une fois arrêté envoie la SSR vers McFee. Peggy arrive la première et obtient quelques infos de McFee, mais surtout, elle réussit à arrêter Leet Brannis, l'homme qui semble avoir orchestré le vol de la Nitramène. Tout juste récupéré, le camion fait une sortie de route et la Nitramène explose dans un lac. Leet Brannis est tué dans l'accident, mais avant de mourir, il confirme bien à Peggy qu'une organisation était à l'oeuvre : Le Léviathan. Parallèlement, Angie qui travaille au self, essaye de convaincre Peggy de venir s'installer à la pension Griffith, une résidence pour jeune femme.