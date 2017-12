Marvel : Agent Carter - Saison 02 Episode 02 - Un aperçu des ténèbres

Calvin Chadwick, le mari de Whitney Frost et candidat au Sénat, se rend au Club Arena où se tient une réunion du Conseil des neuf dont il fait partie dans un salon particulier. Les membres du club, tous de riches et influents personnages publics, lui intiment l'ordre de cesser les recherches scientifiques menées autour de la Matière Zéro au sein du laboratoire pharmaceutique Isodyne Energy. L'agent Carter poursuit son enquête en interrogeant le docteur Jason Wilkes, un scientifique travaillant pour Isodyne. Celui-ci semble savoir certaines choses mais a peur pour sa vie et son emploi.