Marvel : Agent Carter - Saison 01 Episode 03 - Chacun ses secrets

Les hommes de la SSR poursuivent leur enquête sur l'explosion de la raffinerie et retrouvent le pare-choc d'une voiture et sa plaque d'immatriculation. L'identification du propriétaire est rapide: il s'agit d'Howard Stark. Les enquêteurs décident d'interroger Edwin Jarvis, son majordome et font pression sur lui pour le faire parler. Peggy se débrouille pour le sortir de là pour se concentrer sur les plans et prototypes volés à Stark. Le trou percé dans la chambre forte les mène dans les égouts où les eaux pluviales se déversent par temps d'orage dans le port avoisinant. Le duo monte à bord du Heartbreak, un bateau à quai et tombent sur de nombreuses caisses sortant des usines Stark. De son côté l'enquête Leet Brannis progresse. Le chef Dooley et Krezminski découvrent qu'il était d'origine russe. Ancien soldat de la 478e division de fusillés russes, il était officiellement déclaré mort à la bataille de Finow. À la pension Griffith pour femmes, Peggy fait la connaissance d'une nouvelle pensionnaire, Dorothy Underwood.