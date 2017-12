Marvel : Agent Carter -Saison 01 Episode 04 - Le bouton Blitzkrieg

Jarvis négocie avec les hommes de Monsieur Mink pour récupérer un colis de contre bande, qui cache en réalité Howard, de retour au pays. Pourchassé par la SSR il est forcé de se réfugier à la résidence Griffith, et demande à Peggy de photographier les inventions récupérées sur le bateau. Il souhaite que Peggy en vole une en particulier, mais Peggy a quelques doutes. Convaincue qu'Howard ment, Peggy ouvre le boitier contenant l'invention et elle trouve une fiole de sang. Acculé, Howard finit par avouer qu'il s'agit du sang de Steve Rodgers qu'il souhaite récupérer pour développer de nouveaux médicaments. Peggy, furieuse demande à Stark de quitter son appartement et elle décide de rompre son association avec Jarvis.