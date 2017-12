Marvel : Agent Carter - Saison 02 Episode 04 - Ecran de fumée

Peggy Carter et Jarvis décident d'enquêter sur le chef de la sécurité du Club Arena, Rufus Hunt, afin d'en savoir plus sur les projets de Calvin Chadwick et de son épouse, la star Hollywoodienne Whitney Frost. De plus en plus marquée au visage par la Matière Zéro qui est en elle, celle-ci s'attelle à une série d'expériences sur des souris pour tenter de mieux comprendre le phénomène dont elle est victime. Carter et Sousa font mine d'injecter le virus de la malaria à Hunt pour le faire parler.