Alors que Calvin Chadwick est mort, Whitney organise ses troupes pour récupérer l'uranium volé. Dottie a été enlevée. Elle est interrogée par Vernon, mais Whitney prend sa place et finit par utiliser des méthodes plus percutantes. Elle apprend que Wilkes est toujours en vie. Pendant ce temps, celui-ci réussit à utiliser sa cage de confinement et retrouve une forme matérielle. C'est alors que le collier de Dottie se remet à fonctionner.