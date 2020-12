Séries & Fictions ・ Ally McBeal, lundi 4 janvier à 10h00 sur TMC

Ally McBeal ( Calista Flockhart) et Billy Thomas sont de vieux amis d'enfance. Ally a même suivi Billy à la faculté de droit de Harvard bien qu'elle ne s'intéresse pas au droit. Mais lorsque Billy a choisi de poursuivre une carrière en droit loin d'Ally, leur relation a pris fin. Un ancien camarade de classe d'Ally nommé Richard Fish lui donne un emploi au sein du cabinet d'avocats huppé de Boston où Billy et sa épouse travaillent également. Cela met Ally dans une situation difficile car elle a toujours des sentiments pour Billy qu'elle s'efforce de surmonter. Au bureau, Ally McBeal supporte une secrétaire curieuse et bavarde nommée Elaine, et un avocat bizarre nommé John Cage semblant ne jamais perdre une affaire. Des personnages haut en couleurs tous plus délirants les uns que les autres avec une héroïne dont l'imagination est bien débridée. Suivez la vie personnelle et professionnelle d'une grande avocate, Ally McBeal, défendant farouchement les intérêts du Cabinet Cage & Fish.