Ally McBeal - S01 E02 - Situations Compromettantes

Ally et Billy sont chargés de défendre John Cage, l'un des fondateurs du cabinet, qui est accusé d'avoir eu recours aux services d'une prostituée. L'affaire paraît bien mal engagée et la condamnation inévitable. Pourtant, à l'audience, Billy parvient à convaincre le juge Boyle à abandonner les poursuites contre Cage. De retour au cabinet, Ally apprend par son assistante, Elaine, que Billy et le juge se connaissent fort bien. Lors d'une soirée animée, donnée en l'honneur de l'avocat, ils se seraient même partagés les faveurs d'une prostituée... Ally, encore troublée par ces révélations, prend conscience que Richard l'utilise comme appât.