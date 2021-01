Ally McBeal - S01 E03 - Le Baiser

Ally sent que Cheanie retient quelque chose lorsqu'il néglige de lui donner un baiser avant de partir après leur premier rendez-vous officiel. Georgia demande à Ally de l'assister pour défendre Barbara Cooper, une présentatrice de journal télévisé, renvoyée parce qu'elle ne fait plus grimper l'indice d'audience, et son avocat se révêle être Billings. Fish avertit Ally de laisser sa vie émotionelle de côté pour le bien-être financier de la firme.