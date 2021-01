Ally McBeal - S01 E06 - La Promesse

Ally se voit confier deux dossiers importants en même temps. Le premier concerne une affaire de marque déposée dans laquelle s'opposent deux magasins de glaces. Dans la seconde affaire, la jeune femme, aidée de John Cage, doit défendre une prostituée de luxe, Sandra Winchell, une amie de Whipper Cone. Ally et John Cage se mettent au travail pour préparer la défense de Sandra Winchell. Mais celle-ci reconnaît en John Cage l'un de ses anciens clients. Au tribunal, Harry Pippin, l'avocat obèse de la partie adverse dans l'affaire des glaciers, est victime d'un malaise. Supposant - à juste titre - qu'il vient de faire une crise cardiaque, Ally se précipite sur lui et le réanime en lui faisant du bouche-à-bouche. Plein de gratitude envers celle qui lui a sauvé la vie, l'avocat tombe fou amoureux et décide de faire annuler son mariage pour vivre sa passion au grand jour...